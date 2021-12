Declaração de vice-presidente do PT contra Dilma é "abominável", diz Eleonora Menicucci

Apoie o 247

ICL

247 - A socióloga e ex-ministra Eleonora Menicucci reagiu ao posicionamento do vice-presidente do Partido dos Trabalhadores,Washington Quaquá, que fez uma declaração sobre a suposta irrelevância eleitoral da ex-presidente Dilma Rousseff.

“A fala do vice-presidente do PT, Washington Quaquá, sobre Dilma Rousseff é abominável. Dilma tem lado porque sempre na vida teve ética e foi decente. A conheço desde quando fomos presas políticas na luta contra a ditadura civil militar em 1964. Sua postura durante o golpe é um orgulho para as mulheres e homens de bem no nosso país”, disse Menicucci.

No artigo Olhem pra Cima !, publicado originalmente do site Agenda do Poder, Quaquá relata que recebeu uma série de críticas sobre uma declaração a um jornalista, quando comentou a ausência de Dilma no jantar do grupo Prerrogativas entre Lula e Alkimin.

PUBLICIDADE

Questionado sobre o papel de Dilma na campanha eleitoral do ex-presidente Lula, Quaquá respondeu que “a Dilma não tem mais muita densidade eleitoral para ter um papel eleitoral central na campanha do Lula”.

Mulheres do PT defenderam Dilma e condenaram "artifícios para obstaculizar a participação de mulheres na política"

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE