Defesa de Adriano usou ato de Bolsonaro que contrariou Moro

Os advogados do miliciano Adriano da Nóbrega, agora morto, usaram numa peça de defesa um trecho do pacote anticrime que Moro queria que fosse vetado, mas Bolsonaro sancionou

247 - A defesa do milciano Adriano da Nóbrega usou em favor de seu cliente um trecho do pacote anticrime que Jair Bolsonaro sancionou mesmo após recomendação contrária de Sergio Moro.

A peça dos advogados, enviada no último dia 30 à Justiça do Rio, diz que a manutenção da ordem chocava-se contra “importantíssima alteração legislativa resultante do pacote anticrime” que dificultou a decretação de prisões preventivas, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

Esta alegação integra o artigo 315 do Código de Processo Penal que Moro pretendia vetar.