"Deixa a Câmara decidir a hora que vai votar", diz Lula, diante da resistência ao PL 2630

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que manteve uma “boa conversa" com o presidente da Câmara, Arthur LIra (PP-AL), nesta terça feira (2), mas que compete à Casa decidir o momento de votar o Projeto de Lei das Fake News (2630/2020).

“Eu procuro não me meter muito na questão da Câmara porque conversar com um já é difícil, imagina conversar com 513, estou deixando a Câmara decidir a decidir a hora que vai votar [o PL das Fake News]”, disse Lula após a reunião realizada no Palácio da Alvorada, segundo o UOL.

De acordo com interlocutores, a conversa teria versado sobre o projeto que trata da regulação das plataformas e redes sociais, mas Lira teria sinalizado que o governo não possui votos suficientes para que a proposta, prevista para ser levada ao plenário nesta terça-feira, seja aprovada.

O requerimento de urgência do projeto foi votado na semana passada, Na ocasião, era necessária apenas a maioria simples (maioria dos deputados mais um), sendo que agora são necessários 257 votos para que o PL seja aprovado.

