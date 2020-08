'Deixa para lá isso aí', diz Mourão sobre ameaça de Bolsonaro a repórter

Vice-presidente Hamilton Mourão colocou panos quentes a respeito do episódio de agressão de Jair Bolsonaro contra repórter do jornal O Globo edit

247 - O vice-presidente Hamiltom Mourão evitou comentar a ameaça de agressão feita no domingo pelo presidente Jair Bolsonaro a um repórter do jornal O Globo. Mourão disse que é algo pessoal do presidente e que ele não estava lá:

“ Coisas pessoais do presidente, não compete a mim, como vice-presidente dele, tecer comentários. Eu não comento essas coisas. Eu não estava junto, não sei...Deixa para lá isso aí”, disse ele nesta segunda-feira (24), como reproduziu reportagem do jornal O Globo.

