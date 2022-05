Delatores da Lava Jato tentam recuperar bens confiscados e STF trava

Apoie o 247

247 - O STF travou o andamento de ações movidas por sete antigos executivos da Odebrecht que decidiram colaborar com a Lava Jato e, seis anos depois, tentam recuperar seus bens confiscados.

Um deles, Emílio Odebrecht busca não ter de devolver recursos que recebeu em contas na Suíça ao longo dos anos em que esteve à frente dos negócios da família.

Os acordos de delação previam a perda de valores recebidos no exterior, além do pagamento de multas. A PGR pediu ao STF que todos fossem obrigados a cumprir imediatamente a cláusula de perdimento, mesmo os que não tivessem sido processados nem condenados. Os sete executivos então recorreram. (Com informações da Folha de S.Paulo).

