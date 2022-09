Delegado aposentado da PF, “pai” da Lava Jato, diz que país não ficou menos corrupto depois da operação (vídeo)

Apoie o 247

247 - O delegado aposentado da Polícia Federal Gerson Machado, que atuou nas primeiras investigações que deram origem à Lava Jato, disse que a operação é questionável e que, diferentemente do que ele acreditava, o Brasil não ficou menos corrupto depois do esforço Ministério Público Federal e da PF. As informações são do jornalista Jamil Chade, do Uol.

Considerado o “pai” da Lava Jato, Machado disse em entrevista a Chade, que houve ausência de investigações sobre os bancos brasileiros e e mentiras sobre a delação preimiada do doleiro Alberto Youssef que foram ignoradas e, por isso, pede que a Lava Jato seja investigada.

Um dos elementos questionados por Machado foi a delação inicial do doleiro Alberto Youssef, ainda de 2004. De acordo com o delegado aposentado, ele "comprovou" em dezembro de 2005 que o doleiro estava mentindo. Segundo Machado, a informação foi levada ao então juiz Sérgio Moro que, por sua vez, apenas indicou que o dado teria de ser apurado. O delegado se queixava, porém, da falta de uma equipe para isso.

Ainda de acordo com a reportagem, Machado levou o assunto a Deltan Dallagnol, que indicou que Machado precisaria de provas. "Eu sou a testemunha, tenho fé pública", disse, indignado. Mas o embate permaneceu, enquanto o doleiro passou a acusar o delegado de estar "mentindo e perseguindo".

Em nota, o ex-juiz parcial Sérgio Moro não deu explicações diretas sobre os relatos do delegado aposentado, alegando que o servidor “não tinha condições psicológicas para exercer o cargo”.

"Apesar dos serviços prestados à PF, Gerson Machado foi aposentado compulsoriamente, após ser avaliado por uma junta médica, em que foi comprovado que não tinha condições psicológicas para exercer o cargo", disse a assessoria de imprensa do ex-juiz e ex-ministro. "É importante que a reportagem cheque a idoneidade das suas fontes", afirma Moro.

As alegações de Machado foram encaminhadas, de acordo com a reportagem, ao então chefe da operação, o ex-promotor Deltan Dallagnol, que afirmou por meio de sua assessoria que não iria se pronunciar.

Assista à entrevista:

