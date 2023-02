“Democracia, eu te amo, eu te amo, eu te amo”, diz Augusto Aras, ao lado de Lula, na abertura do Ano Judiciário

“Assim eu peço vênia a vossa excelência, em nome do Ministério Público brasileiro, ‘democracia, eu te amo, eu te amo, eu te amo”, disse edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Procurador-Geral da República, Augusto Aras declarou amor à democracia na sessão solene de abertura do ano Judiciário desta quarta (1). Sentado entre o presidente Lula e o ministro Gilmar Mendes, do STF, ele lembrou o “sangue, suor e lágrimas” de brasileiros que construíram a história do país.

“Como dizia o poeta à sua amada, e o poeta dizia à sua amada e tinha que se repetir todos os dias: ‘eu te amo, eu te amo e eu te amo’. Para não se esquecer nunca do seu amor pela amada. Nós cidadãos, do Estado democrático de direito, precisamos dizer todos os dias: Democracia, eu te amo, eu te amo e eu te amo”, disse Aras.

“Assim eu peço vênia a vossa excelência, em nome do Ministério Público brasileiro, ‘democracia, eu te amo, eu te amo, eu te amo’”, acrescentou o PGR.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.