Depois de exonerado, número 3 do Ministério da Justiça volta ao cargo para suprir ausência de Cappelli

247 - Após ter sido exonerado, Diego Galdino, secretário-executivo adjunto do Ministério da Justiça e ocupante do terceiro cargo na hierarquia da pasta, reassumiu suas funções nesta sexta-feira (12), um dia após anunciar sua despedida nas redes sociais. A reviravolta ocorreu devido à necessidade de suprir a ausência de Ricardo Cappelli, número 2 do MJ, que estará de férias entre os dias 15 e 21 de janeiro. Na quarta-feira (10), Galdino utilizou suas redes sociais para se despedir do ministério, expressando "gratidão" ao ministro Dino.

Galdino, que havia solicitado sua exoneração por razões pessoais, viajou para o Maranhão, contudo, com as férias de Cappelli, foi convocado a retornar a Brasília para apoiar a transição no comando da pasta, que passará de Flávio Dino para Ricardo Lewandowski a partir de 1º de fevereiro.

Dentro do Ministério da Justiça, surgem especulações entre os servidores sobre quem ocupará os cargos de secretários e comandantes na nova gestão. A liderança da Polícia Federal (PRF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) deve ser mantida, enquanto a expectativa é que Wadih Damous permaneça na Secretaria Nacional do Consumidor (Secom) devido à sua relação com o PT.

