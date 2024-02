Depois de Tarcísio e Claudio Castro, Lula terá encontro com Zema em Minas

Apoie o 247

247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá um encontro marcado em Minas Gerais com Romeu Zema, governador alinhado ao bolsonarismo, encerrando assim uma semana repleta de agendas com governadores aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo reportagem do jornal O Globo. Lula realizou visitas tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro nos últimos dias, estreitando laços com líderes políticos de diferentes regiões do país.

Na terça-feira, Lula esteve no Rio de Janeiro, onde foi calorosamente recebido por Cláudio Castro, governador fluminense. Durante sua estadia na Baixada Fluminense, anunciou investimentos em municípios que expressaram forte apoio a Bolsonaro nas eleições de 2022.

Anteriormente, Lula já havia trocado gestos amistosos com Tarcísio de Freitas em São Paulo e com Ratinho Jr. no Paraná. Em ambos os estados, foram discutidos temas de interesse nacional e regional, com ênfase em investimentos e parcerias entre os governos estaduais e o federal.

Agora, a agenda do presidente o leva a Minas Gerais, onde se encontrará com Romeu Zema, um dos nomes associados à direita política e cogitado como potencial candidato à presidência em 2026. Este encontro se insere em um contexto de diálogo entre Lula e lideranças políticas de diferentes espectros ideológicos, destacando a busca por entendimento e pela quebra da polarização.

A capacidade de Lula de se aproximar de governadores bolsonaristas demonstra uma estratégia de diálogo e busca por consenso, que pode influenciar a dinâmica política do país nos próximos anos.

