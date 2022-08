Depois do Avante, de Janones, Lula busca acordo com Pros para vencer em primeiro turno

Apoie o 247

247 – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que avançou em um acordo com o partido Avante, de André Janones, agora tenta um acordo com outro partido, visando garantir a vitória em primeiro turno. "Após avançar na articulação com o deputado André Janones (Avante-MG), que admite retirar a candidatura para apoiá-lo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciou um diálogo com a Executiva Nacional do Pros, tradicional aliado do PT. A ofensiva é para que a legenda retire a candidatura do influenciador Pablo Marçal para se alinhar à coligação liderada pelo PT e apoiar a chapa Lula-Alckmin", informa a jornalista Andréa Jubé , no Valor Econômico.

"Um integrante da Executiva Nacional do PT confirmou, em caráter reservado, as articulações entre a cúpula partidária e a nova direção nacional do Pros, que voltou ao comando de Eurípedes Júnior, que fundou a sigla em 2013. Se for bem sucedido nas articulações, Lula conseguiria afastar do páreo dois candidatos de partidos menores. O ex-presidente deve se encontrar com André Janones em São Paulo amanhã", acrescenta a jornalista. "O presidente do Pros, Eurípedes Júnior, confirmou que se reunirá hoje em São Paulo com integrantes da Executiva Nacional do PT para discutir o possível apoio da legenda à candidatura de Lula. Ele lembrou que, em 2018, o Pros estava com o PT: a coligação de apoio a Fernando Haddad era formada por PT, PCdoB e Pros."

