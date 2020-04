Deputadas bolsonaristas se desesperam com saída de Moro: ‘cadê o combate à corrupção?’

“Por favor, fica!”, implorou Carla Zambelli. “Quero gritar aos 4 ventos em 2022: “MORO PRESIDENTE!”e me redimir pelo erro que cometi em 2018”, postou Joice Hasselmann, as duas do PSL edit

247 - Diante da ameaça de demissão do ministro da Justiça, Sergio Moro, caso o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, seja demitido por Jair Bolsonaro, as deputadas federais do PSL Carla Zambelli e Joice Hasselmann entraram em desespero.

“Por favor, fica!”, implorou Carla Zambelli no Twitter. A parlamentar depois apagou o post.

“Quero gritar aos 4 ventos em 2022: ‘MORO PRESIDENTE!’ e me redimir pelo erro que cometi em 2018 ao acreditar num projeto de país que se transformou em estelionato eleitoral”, postou Joice Hasselmann. As duas são do PSL, partido que elegeu Bolsonaro.

“Cadê o combate à corrupção? Cadê a economia liberal? Cadê a democracia plena? BOLSONARO enterrou TUDO”, escreveu ainda Joice, para quem “Moro é maior que Bolsonaro”.

Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, negou a informação de que Moro teria pedido demissão. “Não há nenhuma confirmação de que o ministro @SF_Moro tenha pedido demissão. Aliás, a informação que tenho é de que isso não ocorreu. Se houver mudanças no comando da PF, o que é possível, esperemos o Presidente @jairbolsonaro e @SF_Moro encontrem um nome de consenso!”.

Que pena, Carla Zambelli apagou o post pedindo que Moro fique no cargo. https://t.co/nKCti0mqop — Mônica Bergamo (@monicabergamo) April 23, 2020

Quero gritar aos 4 ventos em 2022: “MORO PRESIDENTE!”e me redimir pelo erro que cometi em 2018 ao acreditar num projeto de país que se transformou em estelionato eleitoral. Cadê o combate à corrupção? Cadê a economia liberal? Cadê a democracia plena? BOLSONARO enterrou TUDO — Joice Hasselmann (@joicehasselmann) April 23, 2020

Entendam o q aconteceu e o que vai acontecer. @jairbolsonaro MAIS UMA VEZ tentou demitir Valeixo pelos motivos q já expliquei. Moro - DE NOVO - avisou que sem Valeixo na PF PULA FORA do governo. A reação foi pesada e BOLSONARO AMARELOU. Moro é maior que Bolsonaro. Simples assim — Joice Hasselmann (@joicehasselmann) April 23, 2020

Não há nenhuma confirmação de que o ministro @SF_Moro tenha pedido demissão. Aliás, a informação que tenho é de que isso não ocorreu. Se houver mudanças no comando da PF, o que é possível, esperemos o Presidente @jairbolsonaro e @SF_Moro encontrem um nome de consenso! — Bia Kicis (@Biakicis) April 23, 2020

