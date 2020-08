Deputado bolsonarista se autodenominava “canalha” em esquema de corrupção

Delegado Pablo (PSL-AM), bolsonarista, comandava um esquema de corrupção através do email [email protected] edit

247 - O deputado bolsonarista Delegado Pablo (PSL-AM) é acusado pela Polícia Federal de ter usado familiares como "laranjas" em esquemas de corrupção, lavagem de dinheiro e crime contra a ordem tributária.

Segundo informações do jornal Folha de S.Paulo, ele teria comandado as negociações a partir do email [email protected] e nega que tenha cometido irregularidades.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.