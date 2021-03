Deputado fascista Daniel Silveira, defensor do AI-5, reclama de "tratamento pior que o AI-5"

247 - O deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), extremista e defensor da ditadura militar, questionou nesta quarta-feira (24) a legalidade de sua prisão, que ele classificou como política. "O que fizeram comigo foi muito pior do que o AI-5", afirmou ele, como foi publicado em reportagem do portal UOL.

O extremista, conhecido por quebrar a placa em homenagem à Marielle Franco, participou do programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan. Essa foi sua primeira entrevista após ter sido preso, no dia 16 de fevereiro. A participação de Silveira no programa foi autorizada pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

O bolsonarista também disse que não sabe por que foi preso. "Nada faz sentido e nada está dentro da legalidade", defendeu. Ele questiona as bases legais para a prisão em flagrante e para a posterior em prisão domiciliar. "Essa prisão domiciliar é mais um erro grotesco, afirmou.

