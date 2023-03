Deputado Glauber Braga questiona destino de joia saudita: “onde está o relógio?”

Peça faz parte de um segundo pacote de joais, avaliado em R$ 400 mil, que entrou irregularmente no Brasil no governo Bolsonaro. Ex-presidente recebeu pessoalmente o "presente" edit

247- O deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ) questionou o destino dado por Jair Bolsonaro ao segundo pacote de joias da marca suíça Chopard dado de ‘presente’ pelo governo da Arábia Saudita.

Braga é enfático ao perguntar “onde está o relógio?”, um dos itens do segundo pacote que foi recebido pessoalmente por Bolsonaro assim que as joias chegaram ao Brasil, em 2021, pelas mãos da comitiva do então ministro de Minas e Energia (MME), Bento Albuquerque.

O deputado também questiona a falta de posicionamento dos paladinos da justiça como o ex-promotor Deltan Dallagnol, que não se manifestou sobre o possível caso de corrupção.

>>> Bolsonaro conferiu e recebeu joias de um segundo pacote avaliadas em cerca de R$ 400 mil

"E onde está o relógio? 400 mil reais é o valor do "presentinho" que passou pela fiscalização em alguma mochila? E sabe o que acho curioso? Os pseudo-moralistas não falam nada sobre o assunto. Dallagnol tá quietinho. Tá protegendo bolsonaro? E então @deltanmd , isso não é CORRUPÇÃO?", escreveu o deputado no Twitter nesta quinta-feira (9).

Os produtos estão avaliados em cerca de R$ 400 mil - relógio com pulseira em couro, par de abotoaduras, caneta rosa gol, anel e um masbaha (uma espécie de rosário árabe) rose gold.

E onde está o relógio? 400 mil reais é o valor do “presentinho” que passou pela fiscalização em alguma mochila? E sabe o q acho curioso? Os pseudo-moralistas não falam nada sobre o assunto. Dallagnol tá quietinho. Tá protegendo bolsonaro? E então @deltanmd , isso não é CORRUPÇÃO? March 9, 2023









