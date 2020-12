Deputado Paulo Teixeira questiona ao GSI presença de Eduardo Bolsonaro armado em gabinete presidencial

Foto da família Bolsonaro no gabinete presidencial mostra Eduardo com um revólver na cintura. Paulo Teixeira pergunta se quaisquer autoridades públicas podem portar arma de fogo nas dependências do Palácio e do gabinete presidencial edit

247 - O deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP) enviou um requerimento ao ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, questionando a presença do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) armado no gabinete presidencial de Jair Bolsonaro.

Foto da família Bolsonaro no gabinete presidencial, publicada nas redes sociais, mostra Eduardo, que é servidor da Polícia Federal, com um revólver na cintura.

“Amanhã um parlamentar que tenha divergência com o presidente vai entrar armado e pode matá-lo. Essa situação criou um precedente gravíssimo. É uma falha de segurança”, diz Teixeira.

O petista ainda pergunta se quaisquer autoridades públicas, do Executivo, Judiciário e Legislativo, podem portar arma de fogo nas dependências do Palácio e do gabinete presidencial e questiona se a segurança presidencial permitiu que o deputado entrasse armado.

