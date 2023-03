Deputados do Psol vão a ministérios e TSE com pedidos de investigação contra Juscelino

Na semana passada, deputados do PL também cobraram explicações edit

247 - A deputada federal Sâmia Bomfim (Psol-SP) protocolou requerimentos de informação nos ministérios da Defesa e das Comunicações buscando esclarecer o caso do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, alvo de fritura após acusação sobre possível uso irregular de um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) e de recursos públicos para pagamento de diárias fora da agenda entre 26 e 30 de janeiro. Subscrevem os requerimentos os deputados do Psol Chico Alencar (RJ), Fernanda Melchionna (RS), Pastor Henrique Vieira (RJ), Luiza Erundina (SP) e Célia Xakriabá (MG).

O grupo aponta a necessidade de obter esclarecimentos “diante de nítida despesa pública com finalidade que, ao que parece, não atende ao desiderato do Ministério das Comunicações ou, ainda, não se reveste da motivação de caráter público inerente a atos de Governo”.

Chico Alencar e Sâmia Bomfim decidiram, ainda, acionar o Tribunal Superior Eleitoral com um pedido de investigação contra Juscelino.

Na terça-feira (28), deputados do PL protocolaram um requerimento de convocação para que Juscelino preste esclarecimentos à Câmara sobre o caso do uso do avião oficial para viagem a um leilão de cavalos em São Paulo.

Em meio à pressão por sua demissão do cargo, Juscelino informou ter devolvido o dinheiro das diárias recebidas para cobrir as despesas da viagem.

