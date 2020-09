Deputados do PT vão à Justiça contra proposta de Salles de acabar com reservas ambientais

Os deputados federais Nilto Tatto, Enio Verri e Gleisi Hoffmann, da bancada do PT, tentam impedir ação do ministro do Meio Ambiente, que está prestes a derrubar um conjunto de resoluções que delimitam as áreas de proteção de manguezais e de restingas do litoral brasileiro edit

Os deputados federais Nilto Tatto, Enio Jose Verri e Gleisi Hoffmann, da bancada do PT, entraram com uma ação popular nesta segunda-feira (28), para tentar vetar mais um desmonte do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, contra o meio ambiente .

Segundo informações do jornal Estado de S.Paulo, a pasta está prestes a derrubar um conjunto de resoluções que hoje delimitam as áreas de proteção permanente (APPs) de manguezais e de restingas do litoral brasileiro. A revogação dessas regras abre espaço para especulação imobiliária nas faixas de vegetação das praias e ocupação de áreas de mangues para produção de camarão.

A reportagem ainda informa que os temas estão na pauta da reunião do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), que é presidido pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.