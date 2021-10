Deputados do PTB pedem afastamento de Roberto Jefferson por ataques ao Supremo

Segundo um comunicado de cinco deputados federais do PTB enviado à Justiça do Distrito Federal, Roberto Jefferson, presidente do partido, utilizou dos canais de comunicação da sigla como "instrumento de agressão, de propagação de discurso de ódio e de ruptura ao Estado Democrático de Direito". O petebista está preso acusado de participação em milícia digital edit

247 - Cinco deputados federais da bancada do PTB protocolaram, nessa quinta-feira (21), no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, um pedido de afastamento do presidente do partido, Roberto Jefferson, e de toda a direção nacional por uso "indevido" do fundo partidário e "ofensas" ao Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo o comunicado, Jefferson transformou a agremiação em seu "feudo pessoal" e utilizou dos canais de comunicação da sigla como "instrumento de agressão, de propagação de discurso de ódio e de ruptura ao Estado Democrático de Direito". O relato foi publicado pelo jornal O Globo.

Assinaram a ação os deputados federais Nivaldo Albuquerque (PTB-AL), Pedro Geromel (PTB-CE), Wilson Santiago (PTB-PB), Emanuel Pinheiro (PTB-MT) e José Costa (PTB-PA), além do estadual Antônio Albuquerque (PTB-AL).

O presidente do PTB foi preso em agosto por determinação do ministro do STF Alexandre de Moraes, relator do chamado inquérito dos atos antidemocráticos.

No texto, os parlamentares pediram ao juiz que acolha ao pedido de forma urgente devido ao "indubitável perigo de dano" que "agravariam ainda mais os prejuízos irreparáveis já sofridos pelo partido".

