Derrotado no debate da Band, Bolsonaro foge da sabatina na Jovem Pan

247 - A coordenação de campanha de Jair Bolsonaro (PL) avaliou e decidiu que o atual ocupante do Palácio do Planalto não deverá participar de sabatinas e entrevistas após o fiasco do primeiro debate entre os presidenciáveis, realizado no domingo (28) na Band. Com a decisão, Bolsonaro não deve participar da sabatina da Jovem Pan, prevista para acontecer nesta segunda-feira (29), informa o jornal O Globo.

Bolsonaro foi duramente criticado por seu ataque à imprensa, quando respondeu grosseiramente à jornalista Vera Magalhães, além dos ataques machistas e misóginos direcionados às candidatas Simone Tabet (MDB) e Soraya Thronicke (União).

“A ala política acha que, além de impedir a busca de votos das mulheres, a agressividade de Bolsonaro pode tirar votos nos estratos mais pobres e também entre os evangélicos, público em que a condução do governo federal da pandemia tinha sido muito mal avaliada, mas que ele vem reconquistando”, diz um trecho da reportagem.

>>> Pesquisa Datafolha aponta que para eleitores indecisos, Bolsonaro foi o pior no debate

De acordo com pesquisa qualitativa realizada durante o debate pelo Datafolha, Bolsonaro teve a pior avaliação entre eleitores indecisos ou que pretendem votar em branco .

O levantamento entrevistou 64 pessoas divididas em três salas virtuais. Todos os participantes avaliaram a performance dos candidatos bloco a bloco e no final elegeram quem se saiu melhor.

