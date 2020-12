Derrotado, Rodrigo Maia chegou a pensar em 9 a 2 no STF por reeleição na Câmara

247 - O julgamento do Supremo Tribunal Federal que barrou as reeleições nas presidências da Câmara e do Senado saiu bem diferente do que esperava o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM).

Segundo o jornalista Lauro Jardim, do Globo, a pelo menos um interlocutor, Maia cravou 9 votos favoráveis à tese da reeleição e dois contrários. "No final das contas, seis ministros votaram contra essa ideia. Contava, por exemplo, com os votos de Luís Roberto Barroso e Cármem Lúcia", diz Jardim.

Na noite de domingo (6), durante sessão de julgamento em plenário virtual, o STYF decidiu Rodrigo Maia e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), não podem disputar a reeleição na mesma legislatura.

Os últimos votos foram dos ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin e Luiz Fux. Todos tiveram entendimento contrário ao voto do relator Gilmar Mendes, e decidiram pela inconstitucionalidade da reeleição de Maia e Alcolumbre.

Como o ministro Nunes Marques votou contrário à candidatura da reeleição de Rodrigo Maia, na mesma legislatura, para a presidência da Câmara; e a favor da candidatura de Davi Alcolumbre, para o Senado; o placar final da votação, em sessão de julgamento no plenário virtual, ficou em 7 votos a 4 contra a Maia e 6 a 5 contra Alcolumbre.

