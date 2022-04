Dez ministros e seis governadores deixam os postos para concorrer nas eleições

Membros do primeiro escalão do governo federal, chefes de executivos estaduais e municipais deixaram seus cargos para concorrer a governos ou a uma vaga no Congresso edit

247 - Um total de dez ministros deixou seus cargos até essa quinta-feira (31) para concorrer nas eleições de outubro. O general Walter Braga Netto deixou a Defesa, pois é cotado para ser vice de Jair Bolsonaro (PL). Damares Alves saiu do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, mas ainda não sabe qual cargo disputará. As informações foram publicadas pelo portal G1.

Gilson Machado saiu do Turismo. Ele é pré-candidato a senador do PL em Pernambuco. Flávia Arruda deixou a Secretaria de Governo. Ela é pré-candidata a senadora pelo PL no Distrito Federal.

João Roma saiu do Ministério da Cidadania. O agora ex-ministro é pré-candidato a governador da Bahia pelo PL. Marcos Pontos deixou a Ciência, Tecnologia e Inovações por ser pré-candidato a deputado federal pelo PL em São Paulo.

Rogério Marinho saiu da pasta do Desenvolvimento Regional. Ele é pré-candidato a senador pelo PL no Rio Grande do Norte. Tarcísio Gomes de Freitas deixou a Infraestrutura para disputar o governo de São Paulo pelo PL.

Tereza Cristina era ministra da Agricultura. Ela disputará uma vaga no Senado pelo PP do Mato Grosso do Sul. Onyx Lorenzoni deixou Trabalho e Previdência, pré-candidato a governador do Rio Grande do Sul pelo PL.

Governadores

Seis chefes de executivos estaduais disputarão outros cargos. João Doria (PSDB-SP) é pré-candidato a presidente da República. Flávio Dino (PSB-MA) é pré-candidato a senador, assim como Wellington Dias (PT-PI), Camilo Santana (PT-CE) e Renan Filho (MDB-AL).

Eduardo Leite (PSDB-RS) não anunciou qual cargo disputará.

Prefeitos

Três prefeitos de capitais deixaram as funções de olho nas eleições de outubro.

Alexandre Kalil (PSD) deixou a Prefeitura de Belo Horizonte. Ele deve concorrer ao governo mineiro.

Gean Loureiro (União Brasil) saiu da Prefeitura de Florianópolis para disputar o governo de Santa Catarina.

Marquinhos Trad (PSD) tinha previsão de renunciar à Prefeitura de Campo Grande neste sábado (2). Ele concorrerá ao governo do Mato Grosso do Sul.

