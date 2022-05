Diante de euforia após Datafolha, PT pede humildade, pé no chão e trabalho para eleger Lula

Pesquisa aponta que o ex-presidente Lula (PT) tem 54% dos votos válidos e seria eleito no primeiro turno se as eleições fossem hoje edit

247 - Diante de euforia entre apoiadores da candidatura de Lula (PT) após pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 26, membros da campanha petista pediram pé no chão, humildade e trabalho para eleger o ex-presidente, informou o Painel da Folha de S.Paulo.

De acordo com a pesquisa, Lula tem 54% dos votos válidos e seria eleito no primeiro turno se as eleições fossem hoje.

O deputado José Guimarães, vice-presidente nacional do PT, falou, segundo a Folha, em "calçar as sandálias da humildade". Ele também disse que a animação da pesquisa não pode fazer com que o PT "durma em berço esplêndido".

"Será uma campanha dura, difícil, mas também muito esperançosa. Precisamos ampliar alianças, colocar cada vez mais a campanha na rua e tratar dos problemas do povo, como desemprego, fome, desnutrição. Isso aglutina, vai juntando as pessoas", defendeu.

O ex-ministro Aloizio Mercadante, presidente da Fundação Perseu Abramo, lembrou que em todas as campanhas presidenciais desde 1989 os que lideravam pesquisas a cinco meses venceram, mas defendeu que "apesar deste cenário muito favorável, temos que manter o pé no chão, trabalhar com humildade e continuar avançando e disputando a rua e as redes”.

"Está consolidada a polarização. Estamos crescendo de forma consistente e generalizada. Quanto mais compararmos os governos Lula com o de Bolsonaro, mais vamos crescer", diz. No entanto, destacou que “Bolsonaro vem demonstrando desequilíbrio e as provocações dele contra a democracia vão se intensificar", afirmou.

"Nossa campanha não tem que aceitar as provocações e deve continuar debatendo a economia e o social e comparando os governos Lula e Bolsonaro. Este é o caminho que explica o nosso crescimento e que nos levará à vitória", concluiu.

