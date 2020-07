Dilma: ao defender permanência de Bolsonaro, Temer tem cara de pau, falta de vergonha na cara

247 - A ex-presidente Dilma Rousseff rebateu nesta terça-feira (7), em declaração em suas redes sociais, a declaração de Michel Temer que defendeu a permanência de Jair Bolsonaro na presidência e disse que “impeachment não pode virar moda”.

Leia a íntegra de seu posicionamento:

Uma elite oligárquica que não tem limites para realizar seus interesses – de milícias assassinas ao próprio governo Bolsonaro – produz, também, a desfaçatez ou, em termos populares, a cara de pau, a falta de vergonha na cara.

Michel Temer, um dos artífices do golpe, e do impeachment fraudulento, porque sem crime de responsabilidade, com inegável despudor diz que “o impeachment não pode virar moda” e, por isso, Bolsonaro deve ficar.

É o mesmo personagem de seguidos sincericídios nos quais reconheceu que houve golpe em 2016 e, com a mesma desfaçatez de agora, diz que “não queria e não participou”.

Mas a diferença é que, agora, os pedidos de impeachment contra Bolsonaro não têm a marca e o caráter golpistas, já que se lastreiam em crimes de responsabilidade reais.



