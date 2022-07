Dilma: Bolsonaro cria ambiente de terrorismo para intimidar o povo brasileiro

Vítima do golpe de estado de 2016, ex-presidente condenou o assassinato do guarda municipal Marcelo Arruda por um terrorista bolsonarista edit

247 – A ex-presidente Dilma Rousseff, vítima do golpe de estado de 2016, implantado por setores neoliberais em aliança com fascistas para que o Brasil fosse saqueado, lamentou o assassinato do guarda municipal Marcelo Arruda, que foi morto por um terrorista bolsonarista , quando comemorava seu aniversário de 50 anos.

"O assassinato do companheiro Marcelo Arruda é resultado do incitamento à intolerância e à violência por um governo que está armando seguidores e criando um ambiente de terrorismo político para intimidar o povo. Minha solidariedade à sua família, sobretudo a Pamela e seus filhos", postou Dilma, em suas redes sociais.

