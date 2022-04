Dilma diz que não quer participar das eleições, mas que pode "ajudar de várias formas"

Apoie o 247

ICL

247 - A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) concedeu entrevista ao podcast do rapper Mano Brown, o "Mano a Mano", e, em um dos trechos da conversa, afirmou não ter interesse em disputar as eleições novamente.

Ela acredita que livre do compromisso eleitoral, terá liberdade para dizer o que pensa. A ex-presidente, no entanto, não descarta "ajudar" de outras maneiras, sem especificar quais seriam elas. "Não quero compromisso eleitoral porque quero falar as coisas que acredito. (...) A bola corre, eu participo, posso ajudar de várias formas".

A entrevista de Dilma faz parte da segunda temporada do programa, foi ao ar nesta quinta-feira (28) e está disponível no Spotify.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE