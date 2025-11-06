Dilma e Lula têm reencontro em Belém, na Cúpula do Clima

247 - A ex-presidenta da República e atual chefe do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), conhecido como Banco do BRICS, Dilma Rousseff, está em Belém-PA, para participar de reuniões de alto nível da agenda climática, aproveitando para reencontrar-se com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em foto divulgada nos canais oficiais do governo, Lula e Dilma aparecem sorridentes e apertando as mãos na recepção oficial do presidente a autoridades, durante a Cúpula do Clima, na capital paraense.