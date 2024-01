Dino deve deixar o cargo no Ministério da Justiça ainda nesta semana

Fontes já dão como certo para a vaga de novo ministro da Justiça o nome do ex-ministro do Supremo Ricardo Lewandowski edit

247 - Flávio Dino deve deixar o cargo no Ministério da Justiça e Segurança Pública até a esta sexta-feira (12) para assumir, no mês que vem (22 de fevereiro), uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com informações do G1, no Planalto, a expectativa é de que até quinta-feira (11) haja um anúncio do novo nome para ocupar a pasta. Fontes já dão como certo para a vaga de novo ministro da Justiça o nome do ex-ministro do Supremo Ricardo Lewandowski, que se encontrou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta segunda-feira (8). A reportagem ainda indica que até mesmo Marco Aurelio Carvalho, advogado do grupo Prerrogativas, que foi cotado para a vaga, disse a interlocutores que tudo indica que Lewandowski deverá ser o nome oficializado.

