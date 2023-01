Dino oferece colaboração da Justiça e da PF ao governo do Rio para apurar caso Marielle

Apoie o 247

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, ofereceu a cooperação da pasta e da Polícia Federal ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), para as investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ), informa a colunista Juliana Dal Piva do portal Uol.

>>> Em posse, Flávio Dino promete solucionar o caso Marielle

Dino já havia adiantado que o ministério estava realizando análises técnicas das informações levantadas por investigações e ações penais existentes sobre o caso. Ele pretende cooperar com o estado do Rio e a ideia é que, neste primeiro momento, a PF colabore com a polícia fluminense na apuração do caso.

O ministro também deve ir ao Rio em breve para discutir, em uma agenda 'mais ampla', outros temas de segurança pública. Ele possui boa relação com Castro desde a época em que ambos eram governadores.

Vale lembrar que, em sua posse como ministro da Justiça, Dino prometeu solucionar o caso Marielle: "saúdo Marielle e a sua família aqui presente. Eu disse à ministra Anielle [Franco] e à sua mãe que é uma questão de honra do Estado brasileiro empreender todos os esforços possíveis e cabíveis, e assim o fará, para que esse crime seja desvendado definitivamente e nós saibamos quem matou Marielle e quem mandou matá-la naquele dia no Rio de Janeiro".

