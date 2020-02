Dirceu alerta: já estamos sob ameaça de uma nova ditadura militar e só não vê quem não quer

Em sua coluna publicada no site Metrópoles, o ex-ministro José Dirceu também afirma que "a gravidade da situação política do país está escancarada". "Não se trata mais do risco do autoritarismo, mas da face oculta de todas as ditaduras, a violência acobertada pelo Estado ou por ele promovida" edit

247 - Em sua coluna publicada no site Metrópoles, o ex-ministro José Dirceu afirma que "a gravidade da situação política do país está escancarada". "Só não vê quem não quer. Estamos, novamente, sob a ameaça de uma ditadura militar", continua.

Segundo o ex-ministro, "fatos como a execução, comandada por Ronnie Lessa, da vereadora Marielle Franco e, agora, no outro polo, a queima de arquivo com a execução do outro suspeito de envolvimento no assassinato, chefe dos milicianos, Adriano da Nóbrega, ambos com ligações mais do que provadas com a família do presidente, só comprovam a que ponto chegamos".

"Não se trata mais do risco do autoritarismo, mas da face oculta de todas as ditaduras, a violência acobertada pelo Estado ou por ele promovida. As impressões digitais são a prova que vivemos de novo às portas de uma nova ditadura. Aos poucos, vamos nos dando conta como nos custará caro ter anistiado os crimes da ditadura", complementa.

No texto, Dirceu afirma, ainda, que a "militarização do governo Bolsonaro com as últimas indicações para a Casa Civil e a Secretaria de Assuntos Estratégicos tem raízes em nossa história recente e no passado".

"Apesar do comando civil do Ministério da Defesa, ao qual estão subordinados os ministérios militares, nunca o poder civil decidiu a política militar no Brasil e jamais eles, os militares, aceitaram o presidente da República como comandante em chefe das Forças Armadas", diz.

"Controlam o orçamento, as promoções, as prioridades da defesa nacional e de sua indústria, seus planos de armamento. E com a nova reforma da Previdência deles mesmos, votada apenas nas comissões do Congresso, se tornaram uma casta".