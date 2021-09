"Discurso de Bolsonaro não tocou em nenhum problema internacional", diz Celso Amorim

Apoie o 247

247 - Em análise na TV 247, o ex-ministro das Relações Exteriores Celso Amorim criticou o discurso de Jair Bolsonaro feito na Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU), nesta terça-feira (21), em Nova York (EUA).

"Foi um discurso que não fala de problemas mundiais. A exceção foi a referência absurda, insultuosa de uma 'ditadura venezuelana'... Independentemente do que você acha do governo não é assim que se fala do país vizinho. Ele tratou apenas de tentar, através de mentiras, falar só do Brasil, tentando se apropriar de coisas que foram feitas antes", disse o ex-chanceler.

De acordo com Amorim, o pronunciamento de Bolsonaro foi "lamentável, triste, na forma, no conteúdo". "(O discurso foi) Total ausência do sentido do que é um estadista. (Fez) um pouquinho de propaganda que não convence ninguém. Quem tem que dizer se o país é atraente para investimentos são os investidores e o que a realidade está mostrando é o contrário: os investidores estão fugindo do Brasil", continuou.

