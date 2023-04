Dizendo ser “atacada por todos os lados”, Marina Silva é derrotada por Heloísa Helena no comando da Rede

Apoie o 247

247 - A ex-senadora Heloísa Helena venceu a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, na disputa pelo comando da Rede Sustentabilidade. O Congresso do partido, realizado entre os dias 14 e 16 de abril, foi marcado por trocas de ofensas entre os grupos de Marina e Heloísa.

A chapa "Rede Vive Pela Base", liderada por Heloísa e Wesley Diógenes, foi reeleita, com 234 votos contra 165 da chapa apoiada por Marina, que indicava Joenia Wapichana e Giovanni Mockus ao comando da sigla.

De acordo com o jornal O Globo, Marina expressou sua decepção com o resultado, comparando-se a um "bisão" sendo atacado por leões de todos os lados, e afirmou que sairia "sangrando" devido aos ataques sofridos. A disputa revela uma divisão dentro do partido sobre o futuro da Rede Sustentabilidade.

