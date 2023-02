Do Val diz que Bolsonaro falou que aguardava retorno após proposta de golpe

Apoie o 247

247 - Na saída da reunião sobre o golpe de estado entre Marcos do Val, Daniel Silveira e Jair Bolsonaro, o ex-chefe do Executivo disse que aguardaria um retorno sobre a proposta, revelou o senador Do Val em entrevista à GloboNews, nesta quinta-feira (2).

"Então a gente aguarda", teria dito Bolsonaro, segnudo Do Val.

Confira abaixo trechos da entrevista de Do Val.

"Bolsonaro ficou ouvindo o que eu ia responder. Tipo 'se o Do Val aceitar, podemos pensar na possibilidade'. Como ele estava em silêncio, eu comecei a achar que ele estava gravando".

"Isso é algo que me chamou a atenção. Eu nunca tive proximidade com ele para ter liberdade de pedir algo. E aí eu desconfiei, 'poxa, eu acho que o Daniel está querendo alguma coisa por conta da área que estou executando, pode ser que ele ache que estou fazendo a inteligência contra ele, entregando ao ministro Alexandre [de Moraes]'".

"Não perguntei [a Bolsonaro se ele concordava com a proposta]. Fiquei escutando o Daniel, quando terminou o assunto, eu reforcei a questão da ilegalidade e disse o seguinte: 'olha, me dá alguns dias para pensar para eu poder retornar'. Por que eu não falei 'não' na hora? Porque se eu fizesse isso, Daniel continuaria insistindo. A conversa durou uns 40 minutos/uma hora. A única coisa que falamos foi do acampamento, e ele dizia que não queria interferir porque senão o ministro Alexandre iria achar que ele estaria envolvido, instigando. (E aí passou do acampamento para o golpe), o Daniel começou a falar, e ficou eu escutando e Bolsonaro também".

"Quando acabou a conversa, não tinha mais o que conversar, eu disse que precisava de alguns dias para dar uma resposta, e aí ele [Bolsonaro] falou, 'então a gente aguarda'. O presidente falou".

"Saí com o Daniel, fomos entrando no carro e de lá fui para o aeroporto. No aeroporto, mandei mensagem para o ministro dizendo 'ministro, olha, a situação que eu fui encontrado lá não é dentro da legalidade e da moralidade'".

Veja:

