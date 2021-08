Doria ataca Lula e Gleisi responde: "você devia se informar"

Governador de São Paulo disse que Lula “assaltou o dinheiro público do país” e que estaria respondendo a “vários processos” no STF. A presidente do PT desmentiu Doria e ironizou: “você devia se informar” edit

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), fez um ataque violento ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com várias acusações falsas. Foi em entrevista ao programa Roda Vida na noite desta segunda-feira (23). Doria afirmou que Lula “assaltou o dinheiro público do país” e que estaria respondendo a “vários processos” no STF.

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PT-PR), respondeu a Doria em um tuíte na manhã desta terça-feira afirmando que ele usou a TV pública de São Paulo (TV Cultura) para “atacar e mentir” e que “devia se informar”.

Hoffmann afirmou: “1)Lula foi inocentado em 17 ações 2)Ele ñ responde a processo no STF 3)Quem foi julgado lá foi Moro, parcial e suspeito”.



Perguntado sobre um eventual convite de Lula para uma conversa, Doria disse, segundo o UOL: "O ex-presidente Lula não vai me procurar. Portanto não preciso me preocupar com isso. Ele sabe minha opinião sobre ele e não vai me procurar". E completou: “Minha opinião é muito clara, todos sabem: Luiz Inácio Lula da Silva cometeu roubo, assaltou o dinheiro público do país. Ele sabe que falei isso e sustento isso. Aliás, ele está respondendo ainda no STF vários dos processos pelos quais está se defendendo. Essa imputação ele ainda terá de se defender. Ele pode ser candidato, o STF autorizou, mas ele não foi inocentado. Ele sabe minha opinião e não irá me procurar".

A presidente do PT ironizou Doria: “Enquanto espera um convite q ñ irá, sugiro ler” - e linkou o “Memorial da Verdade” preparado pelo partido no tuíte. Veja:

Antes de usar a TV do gov de SP p/ atacar e mentir, vc devia se informar caro @jdoriajr: 1)Lula foi inocentado em 17 ações 2)Ele ñ responde a processo no STF 3)Quem foi julgado lá foi Moro, parcial e suspeito. Enquanto espera um convite q ñ irá, sugiro ler https://t.co/Q5x1Ngp6Pa — Gleisi Hoffmann (@gleisi) August 24, 2021





