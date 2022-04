Doria tenta adiar para 31 de maio anúncio da terceira via, mas partidos resistem

Apoie o 247

247 - João Doria, pré-candidato à Presidência da República pelo PSDB, tenta adiar para 31 de maio a definição da candidatura única da chamada terceira via —inicialmente prevista para o dia 18. A proposta é descartada por MDB e União Brasil, os outros dois partidos envolvidos nas negociações. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

Membros dessas legendas avaliam inclusive antecipar o anúncio —que poderia contemplar uma chapa formada por MDB e União Brasil.Em reunião em Brasília no início de abril, o anúncio de uma pré-candidatura única no dia 18 havia sido formalizado pelos presidentes dos três partidos e do Cidadania, que se federou com os tucanos.

Segundo pessoas a par das negociações, a intenção de Doria com o adiamento é tentar aproveitar um eventual efeito positivo que poderia haver sobre sua campanha com o início da propaganda partidária do PSDB em rádio e TV, em 26 de abril.

