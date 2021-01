Doria tenta organizar evento onde ex-presidentes, como Lula e FHC, seriam vacinados

247 - Após conseguir sair na frente na corrida pela vacinação contra a Covid-19, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), já estaria se preparando para aumentar o capital político ao tentar articular um evento com ex-presidentes, como Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Henrique Cardoso, para serem vacinados. Doria já havia convidado a ex-presidente Dilma Rousseff para se vacinar em São Paulo, mas ela informou que poderia ser vacinada em Porto Alegre, onde reside. A informação é do blog da jornalista Andréia Sadi, no G1.

Segundo aliados do governador, Doria vem afirmando que o início da vacinação feita por ele foi a “pior derrota de Bolsonaro desde que o presidente foi eleito”. Doria também teria dito acreditar que Bolsonaro deverá responsabilizar o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, por não conseguir lançar o plano de vacinação federal antes de São Paulo.

Para evitar que Doria aumente seu capital político em função da vacinação, integrantes do governo federal veem afirmando que ao iniciar a vacinação em São Paulo antes dos demais estados, Doria agiu “sem pensar no resto do país”.

