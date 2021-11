Durante fuga, Olavo de Carvalho não passou pela imigração para sair do Brasil e voou do Paraguai para os EUA

Fuga repentina do Brasil ocorreu após a Polícia Federal o intimar para depor no inquérito sobre a existência de milícias extremistas digitais edit

247 - A fuga de Olavo de Carvalho após ser intimado pela Polícia Federal envolveu compra de passagens em dinheiro, viagem de carro até o Paraguai e cruzamento da fronteira sem passar pela imigração. As informações são do inquérito sobre a existência de milícias digitais, no qual Olavo foi intimado.

O guru do bolsonarismo saiu do país depois de a PF o chamar para depor e alegou problemas de saúde para não comparecer à oitiva.

Olavo foi intimado no dia 9 de novembro. Um dia depois, a esposa do escritor comprou duas passagens para Miami com saída de Assunção, no Paraguai, previstas para o dia seguinte.

De acordo com o Painel, do jornal Folha de S.Paulo, a compra foi realizada em um agência de viagens e o pagamento foi feito em dinheiro.

Ainda no dia 10, após a aquisição dos bilhetes, Olavo saiu sem avisar da clínica onde estava internado. O estabelecimento registrou a saída como "evasão do paciente".

Depois de deixar o local, o casal remarcou as passagens para o dia 13 de novembro, quando decolaram rumo aos EUA. Ele viajou de carro até o Paraguai e não passou pela imigração ao sair do Brasil.

Já nos EUA, ele gravou um vídeo em que negou ter saído para se esconder do depoimento. No entanto, ele não explicou de que forma conseguiu sair do país. Hipóteses indicavam até mesmo o uso de um avião da FAB para transportá-lo.

A fuga orquestrada de Olavo abriu margem para diversas especulações. Internautas apontam que o guru obteve informações privilegiadas da PF para antecipar sua saída do Brasil, evitando desta forma o depoimento.

