“É inevitável o Supremo anular a sentença do Lula e de outros réus da Lava Jato”, diz Auler

247 - O jornalista Marcelo Auler, em participação no programa Bom dia 247 desta terça-feira (20, considera que ocorrerá uma corrida rumo ao STF para que outros réus tenham suas sentenças anuladas no âmbito da operação Lava Jato, após vir à tona conversas que mostram o conluio político entre os membros da força-tarefa.

“Pelos diálogos apresentados, Moro e Dallagnol não combinaram tudo apenas contra Lula, mas com outros processos também”, apontou Auler.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski determinou a retirada do sigilo das mensagens trocadas entre procuradores da Operação Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro. Segundo reportagem da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, o material, com 50 páginas, foi incluído na defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Parte dos diálogos já divulgada revela que Moro orientou diretamente os procuradores da força-tarefa da Lava Jato a como procederem para oferecerem a denúncia contra Lula no âmbito do processo do triplex do Guarujá.

Por lei, o Poder Judiciário e o Ministério Público (MP) devem atuar de forma independente, sob pena de violar o devido processo legal.

