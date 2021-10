"É ridículo associar Lula a qualquer extremismo", diz Fernando Haddad a empresários

"Seu governo respeitou as instituições e a imprensa como nenhum outro", disse ele, durante jantar com líderes da economia nacional edit

247 – O ex-prefeito Fernando Haddad, que deve concorrer ao governo de São Paulo pelo PT em 2022, participou de um jantar com empresários, em que afirmou o que todos já sabem: Lula é um político de centro-esquerda, moderado, e que governou durante oito anos visando o bem-estar de toda a sociedade brasileira.

"Acho que é ridículo associar Lula a qualquer gesto extremista, porque seu governo respeitou as instituições e a imprensa como nenhum outro", disse ele, segundo relato da jornalista Bela Megale , no Globo. "No encontro, Haddad afirmou que o empresariado expandiu os negócios e ganhou dinheiro na gestão Lula", narra ainda a repórter.

