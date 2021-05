"É um discurso político", diz Barroso sobre supostas fraudes em urnas eletrônicas

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, afirmou nesta sexta-feira (14) que a alegação de que há fraudes nas urnas eletrônicas utilizadas no país em eleições "é um discurso político".

Quem vem de destacando como propagador das supostas fraudes é justamente Jair Bolsonaro que, com medo das eleições de 2022, tenta implantar o voto impresso e criar uma desconfiança da população sobre o processo eleitoral.

A declaração do ministro foi dada em evento na sede do TSE, em Brasília, no lançamento de uma campanha que defende a integridade dos equipamentos e do processo eleitoral. "Eu entendo e respeito quem defenda o voto impresso. Agora, para dizer que tem fraude é preciso botar as armas na mesa e dizer quais são as provas. Senão, é retórica puramente política e nem me cabe comentar", disse.

No vídeo lançado nesta sexta-feira como parte da campanha, Barroso explica que as urnas eletrônicas são auditáveis. "Não há nenhuma comprovação razoável de fraude. É nisso que se quer mexer? Em time que está ganhando?", diz o ministro.

Na quinta-feira (13) foi instalada na Câmara dos Deputados uma comissão especial para discutir uma PEC que torna obrigatória a impressão do voto.





