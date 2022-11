Edinho defende encontro entre Lula e Bolsonaro para baixar a temperatura do País

Apoie o 247

247 – O ex-ministro Edinho Silva, que é prefeito de Araraquara (SP) e foi um dos coordenadores da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, defende a realização de um encontro entre o presidente eleito Lula e Jair Bolsonaro. "O presidente Lula ganhou as eleições graças a um amplo movimento democrático. Foi o movimento de todas as forças políticas e setores da sociedade brasileira, que reivindicaram a democracia. E, na polarização, impuseram uma derrota para aquilo que poderia ser o início de uma era fascista. Nós temos que entender que nós ganhamos num país dividido e polarizado. A vitória eleitoral ainda não é a vitória política", afirma Edinho, em entrevista concedida aos jornalistas Sérgio Roxo e Gustavo Schmitt, do Globo.

"O primeiro passo tem que ser baixar a temperatura do Brasil. O presidente Lula tem que tomar posse no ambiente de estabilidade institucional. Temos que criar as condições para tanto. Eu defendo que se abra um amplo diálogo com as próprias forças que foram derrotadas. Se tiver espaço, nós temos que abrir diálogo, inclusive, com o governo Bolsonaro. Ele pode até negar o diálogo, mas nós temos que sinalizar. Nós fomos os vencedores. Cabe a nós neste momento fazermos os gestos", acrescenta.

"Se existiu uma foto de Fernando Henrique e Lula na transição de 2002, por que nós não podemos construir essa foto agora com Bolsonaro e Lula, mostrando ao país que existe uma transição madura, adulta, dentro de um ambiente democrático? Isso seria um gesto que efetivamente baixaria a temperatura do Brasil", pontua ainda Edinho.

