Edinho Silva se reúne com Fábio Faria para discutir transição no Ministério das Comunicações

247 - O ex-ministro Edinho Silva, que é prefeito de Araraquara (SP) e foi um dos coordenadores da campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se encontrou com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, para discutir sobre o Ministério das Comunicações.

De acordo com a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo,a reunião teve como objetivo “estabelecer um diálogo sobre as políticas da pasta – Faria comandou a maior licitação das telecomunicações na história recente, o leilão do 5G. A área é uma das poucas em que petistas admitem que o governo Bolsonaro deixará um legado”.

Ainda conforme a reportagem, na reunião, que contou com a participação do advogado Marco Aurélio de Carvalho, do grupo Prerrogativas, Faria também repassou informações “sobre o interesse do bilionário Elon Musk, dono do Twitter e da Tesla, de investir no Brasil”.

