Eduardo Bolsonaro admite que pagou imóvel com dinheiro vivo

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) admitiu em vídeo publicado em seu canal no Youtube, na sexta-feira (23), que pagou parte do apartamento localizado em Copacabana com dinheiro vivo. O apartamento foi comprado em 2011 e está na lista dos 51 imóveis comprados pelo clã Bolsonaro com dinheiro em espécie. As informações são do UOL.

"O apartamento custou R$ 160 mil e nem um terço dele foi pago com dinheiro vivo. Tudo totalmente condizente com o meu salário, e a Folha/UOL só sabe disso por que? Primeiro, porque nós não usamos laranjas, e, segundo, eu detalhei a forma de pagamento na escritura", afirmou Eduardo Bolsonaro, no vídeo, fazendo referência a matéria dos jornalistas Juliana dal Piva e Thiago Herdy, do Uol.

De acordo com reportagem, o imóvel comprado em Copacabana, em 3 de fevereiro de 2011, foi adquirido por um valor bem abaixo do avaliado pela prefeitura, à época. A aquisição foi registrada no 24º Ofício de Notas do Rio.

O apartamento foi vendido por R$ 160 mil, o que corrigido pelo IPCA equivale, hoje, a R$ 320,5 mil. Na escritura ficou anotado que o pagamento feito por Eduardo ocorreu por meio de um cheque administrativo de R$ 110 mil. O valor restante foi descrito pelo escrivão como: "R$ 50 mil através de moeda corrente do país, tudo conferido, contado e achado certo, perante mim do que dou fé".

