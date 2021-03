Eduardo Bolsonaro apaga tweet ironizando denúncia de sua presença na reunião secreta em Washington para invasão do Capitólio

Presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, Eduardo Bolsonaro apagou um tweet no qual ironizava a revelação de sua presença numa reunião secreta em Washington em 5 de janeiro para organizar assalto ao Capitólio, acontecido no dia seguinte edit

247 - Eduardo Bolsonaro apagou tweet em que ironizava a informação sobre sua participação em Washington, em 5 de janeiro, de reunião secreta para organizar o assalto ao Capitólio. Em 5 de janeiro, ele postou foto de sua passagem pela Casa Branca (acontecida dia 4), ao lado da filha de Trump, Ivanka, de sua esposa, Heloísa e sua filha, Geórgia. Depois, ironizou em outro post, comentando o primeiro, as informações sobre suas presença no encontro clandestino, acontecido um dia depois da visita à Casa Branca. O post foi apagado por ele.

Na ocasião, o deputado chegou a ironizar os boatos, escrevendo no tweet: “Hahahaha, ‘reunião secreta’ que eu tiro foto e posto nas minhas redes sociais, Vocês são descarados mesmo”.

Reportagem do jornalista Seth Abramson no site Proof, de jornalismo investigativo dos EUA, publicada neste sábado (6) revela “a conexão obscura do Brasil com o conselho secreto de Trump” que se reuniu em 5 de janeiro para preparar a invasão do Capitólio com objetivo de inviabilizar a posse de Joe Biden como presidente dos EUA. A participação de Eduardo Bolsonaro no encontro clandestino é praticamente certa. O caso é ainda mais grave pelo fato de ele ser o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados

A reunião do dia 5, que planejou o ataque, aconteceu na ala residencial privada da familia Trump no Trump International Hotel, na avenida Pennsylvania, em Washington.

A bancada do PT no Senado, através do senador Jaques Wagner, apresentará na segunda-feira (8) um requerimento de informações para a embaixada Brasileira em Washington sobre o assunto.

Veja abaixo o tweet do perfil Marina Ruim Barbosa que captou o post apagado por Eduardo e, abaixo, o post da visita da família à Casa Branca:

