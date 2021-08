Eduardo Bolsonaro coleta assinaturas para “CPI do TSE”

Portal Fórum - Depois que o pai, Jair Bolsonaro (Sem partido), divulgou um inquérito sigiloso da Polícia Federal que, segundo ele, “comprova que o sistema eleitoral brasileiro foi invadido e, portanto, é violável”, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) anunciou na manhã desta quinta-feira (5) que está coletando assinaturas para criação da “CPI do TSE“.

“Fato determinado com base nas graves denúncias de invasão do sistema eleitoral do TSE, escondidas do povo e cujos os registros (LOGs) do rastro por onde o hacker passou foram propositalmente deletados”, escreveu o filho de Bolsonaro ao divulgar a ação nas redes sociais.

