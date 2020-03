Eduardo Bolsonaro reforça convite para protestos fascistas de 15 de março

247 - Depois de Jair Bolsonaro, que na manhã deste sábado 7 convocou mobilização pela segunda vez para os atos de 15 de março, que defendem o fechamento do Congresso e do STF, foi a vez do deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, reforçar o convite.

Pelo Twitter, o parlamentar do PSL paulista escreveu: “Presidente @jairbolsonaro se pronunciou agora pouco em Roraima sobre as manifestações de 15 DE MARÇO. Assista”. O vídeo era da fala de Bolsonaro desta manhã em Boa Vista, Roraima, a caminho dos Estados Unidos.

Com a postagem, Eduardo reforça a linha de confronto institucional e põe por terra a versão do chefe do Planalto, que ao tentar negar a convocação dos atos pela primeira vez, em fevereiro, mentiu e disse que teria compartilhado um vídeo que chamava para manifestações em 2015 contra Dilma Rousseff.