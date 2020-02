"Educação e o respeito não chegaram à cabeça do Bolsonaro”, afirma Lula

“É um comportamento cotidiano dele ofender as pessoas, achincalhar as pessoas, lamentavelmente, me parece que a democracia não chegou à cabeça das pessoas. Me parece que a educação e o respeito não chegaram à cabeça do presidente Bolsonaro”, afirmou Lula, sobre o ataque desferido contra a jornalista Patrícia Campos Mello edit

247 - O ex-presidente Lula classificou como "lamentável" os ataques de Jair Bolsonaro contra a jornalista Patrícia Campos Mello. Lula disse que 'a democracia não chegou à cabeça' de Bolsonaro e que ele deveria ter “bons modos” e parar de ofender cotidianamente as pessoas.

“É um comportamento cotidiano dele ofender as pessoas, achincalhar as pessoas, lamentavelmente, me parece que a democracia não chegou à cabeça das pessoas. Me parece que a educação e o respeito não chegaram à cabeça do presidente Bolsonaro”, afirmou o ex-presidente, após reunião com parlamentares do PT em Brasília.

“Eu penso que está na hora de ele aprender bons modos. Educação é uma coisa que faz bem para todo mundo”, completou.

Assista: