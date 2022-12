Elio Gaspari: "quando a política entra num quartel por uma porta, a disciplina sai pela outra"

Apoie o 247

247 - "É velha como a Sé de Braga a afirmação de que quando a política entra num quartel por uma porta, a disciplina sai pela outra", escreve o jornalista Elio Gaspari em sua coluna deste domingo (4) no Globo.

O jornalista adverte que está na hora de os comandantes militares pararem a roda das divergências entre oficiais das Forças Armadas. No seu artigo, destaca que já há gente chamando generais de “melancias” (verdes por fora, vermelhos por dentro). E para cúmulo, um sargento lotado no Gabinete de Segurança Institucional postou uma mensagem dizendo que Lula não subirá a rampa do Planalto no dia 1º de janeiro.

"Os três novos comandantes das Forças assumirão seus postos com a tarefa de colocar ordem nas casas", escreve Gaspari.

