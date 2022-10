Em 2009, Lula ganhou prêmio internacional por combate à pedofilia

Apoie o 247

247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganhou em 2009, em Genebra, o prêmio de personalidade do ano da União Internacional de Telecomunicações (UIT) pelo trabalho do governo na luta contra a pedofilia na internet e nos esforços do País em proteger as crianças na rede mundial de computadores.

Para premiar Lula, a UIT considerou a decisão do governo de sancionar no ano passado a Lei n.º 11.829, contra a exploração sexual de crianças na internet. A criação do serviço de denúncias contra a pornografia infantil implementado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos também foi levado em conta, segundo informou o correspondente Jamil Chade .

Em entrevista ao podcast 'Paparazzo rubro-negro' nesta sexta-feira (14), Jair Bolsonaro (PL) afirmou que, quando visitava uma comunidade, já como presidente da República, encontrou meninas de "14 ou 15 anos", "bonitas", "arrumadinhas". Na sequência, ele afirmou que "pintou um clima" e entrou na casa que, ao que tudo indica, explorava a prostituição infantil. Confira:

O canalha do Bolsonaro fala que "PINTOU UM CLIMA" entre ele e uma criança de 14 anos quando visitou Brasília (ele já presidente).



ASSISTAM e veja o que Bolsonaro fala de uma criança de 14 anos! pic.twitter.com/Hq8DBqsS9B — Jones Manoel - YouTube: Jones Manoel (@jonesmanoel_PCB) October 15, 2022

