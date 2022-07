Em áudio, Janaina Paschoal alerta bolsonaristas sobre derrota iminente: “olhem para as suas famílias"

Apoie o 247

247 - O desespero dos bolsonaristas, de perder as eleições para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, está chegando até aliados mais próximos de Bolsonaro. Um áudio vazado e divulgado pelo perfil Jornalismo Wando no Twitter, nesta quinta-feira (21), em que a deputada estadual Janaína Paschoal (PRTB-SP) faz um alerta desesperado aos apoiadores de Bolsonaro, mostra que o medo é real.

A deputada alerta que Bolsonaro está perdendo eleitores e admite que a reeleição está perdida. "O pior cego é o que não quer ver. Essa resistência em enxergar o que está claro para todo mundo é que vai nos afundar", reconhece.

Segundo Paschoal, na própria família [dos bolsonaristas] é possível encontrar arrependidos. “Não precisa confessar, mas olhem para a sua família e seus amigos. E avaliam quantos fizeram campanha para o presidente, votaram no presidente em 2018, e agora não votarão”, pontua.

Desesperada, a deputada diz ainda que é “missão dela" alertar sobre a queda de popularidade de Bolsonaro, e reconhece a importância das pesquisas, que mostram Lula em primeiro lugar nas intenções de voto.

“Eu sei que estou fazendo papel de chata, mas eu entendo que a minha missão é alertar vocês para o que está acontecendo de verdade. Vocês não precisam acreditar na imprensa que vocês tanto criticam, olhem para as suas famílias, para as pessoas do seu convívio”, finaliza.

Ouça o áudio:

Áudio vazado confirma: Janaína Paschoal é a cabeça mais sensata da boiada bolsonarista. pic.twitter.com/AJwzWlPovZ

