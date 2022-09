Em discurso memorável, Lula defende união para reconstruir o país: "no dia 2 de outubro, você é a pessoa mais importante. Vote!"

Apoie o 247

ICL

247 - O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, destacou nesta segunda-feira (26) a importância de o eleitorado ir às urnas para votar no próximo domingo (2). "Quero terminar dizendo, para cada brasileiro e de cada brasileira: no dia 2 de outubro, você é a pessoa mais importante do país. Vote!", disse o ex-presidente no ato Brasil da Esperança, na cidade de São Paulo (SP).

Ao falar de suas propostas, o candidato prometeu estimular o empreendedorismo de pequenas e médios empresários. "Vamos oferecer crédito a juros baixos para quem quiser empreender, e assegurar os direitos dos trabalhadores de aplicativos. E os bancos públicos voltarão a financiar o micronegócio e as pequenas e médias empresas".

>>> Democracia vai voltar a reinar no Brasil, diz Lula

O ex-presidente disse que retomará direitos dos trabalhadores. "Vamos voltar a investir em infraestrutura para melhorar a vida do povo brasileiro. Vamos retomar o Minha Casa Minha Vida, e gerar de novo milhões de empregos com carteira assinada".

Intenções de voto

A pesquisa Ipec, divulgada nesta segunda-feira (26), apontou vitória de Lula no primeiro turno. O candidato vence Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno por mais de 15 pontos percentuais de diferença. De acordo com os números, o atual ocupante do Planalto tem mais de 50% de rejeição.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.